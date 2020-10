LIVE – Berrettini-Altmaier 2-6 4-2, Roland Garros 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 3 ottobre 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Daniel Altmaier, valida per il terzo turno del Roland Garros 2020. L’azzurro è reduce da un successo non esattamente brillante su Lloyd Harris, proverà a superare anche il tedesco sopra menzionato, particolarmente performante sul rosso. Sportface.it garantirà un LIVE aggiornato in tempo reale, a partire dalle ore 11.00 di sabato 3 ottobre. Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE MASCHILE DEL Roland Garros IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Berrettini-Altmaier 2-6 4-2 SECONDO SET – Game Berrettini. Il tennista romano tiene il ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Ile latestuale della sfida tra Matteoe Daniel, valida per il terzo turno del. L’azzurro è reduce da un successo non esattamente brillante su Lloyd Harris, proverà a superare anche il tedesco sopra menzionato, particolarmente performante sul rosso. Sportface.it garantirà unaggiornato in tempo reale, a partire dalle ore 11.00 di sabato 3 ottobre. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE MASCHILE DELIL MONTEPREMI AGGIORNA LA2-6 4-2 SECONDO SET – Game. Il tennista romano tiene il ...

