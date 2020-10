Limone e acqua ossigenata | la miscela perfetta per pulire gli oggetti in…

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ile l’sono due ingredienti che, mescolati insieme, diventano lapergliche avete in casa. Un mix che renderà la vostra vita quotidiana molto pi semplice! Dal potere sgrassante dele dalle proprietà disinfettanti dell’vi troverete nelle mani un mix “esplosivo”, perfetto per detergere piani di lavoro, utensili vari, ma anche e soprattutto accessori in acciaio satinato. Curiose di scoprire come preparare questo rimedio in due minuti? Allora, non vi resta che leggere il seguito!: la...