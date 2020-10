Liga 2020/2021: Valencia cade in casa, vince il Betis 0-2 (Di sabato 3 ottobre 2020) All’Estadio de Mestalla il Real Betis batte il Valencia per 2-0. Nell’anticipo del sabato sera della quinta giornata della Liga 2020-21 i padroni di casa cadono tra le mura amiche di fronte a una grande prestazione da parte del Betis. Sono gli ospiti a dominare l’incontro dall’inizio alla fine portandosi avanti al 19′ con la rete di Canales. Nel secondo tempo, invece, chiude i conti Tello con il gol al 74′. Grazie a questo successo il Betis sale in vetta al campionato con 9 punti in cinque gare mentre il Valencia rimane inchiodato in sesta posizione incassando il secondo ko stagionale. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) All’Estadio de Mestalla il Realbatte ilper 2-0. Nell’anticipo del sabato sera della quinta giornata della-21 i padroni dicadono tra le mura amiche di fronte a una grande prestazione da parte del. Sono gli ospiti a dominare l’incontro dall’inizio alla fine portandosi avanti al 19′ con la rete di Canales. Nel secondo tempo, invece, chiude i conti Tello con il gol al 74′. Grazie a questo successo ilsale in vetta al campionato con 9 punti in cinque gare mentre ilrimane inchiodato in sesta posizione incassando il secondo ko stagionale.

