L’ex senatrice leghista all’evento pro Salvini: «La nostra mafia non ha più il coraggio di prima» (Di sabato 3 ottobre 2020) Dieci secondi di video che stanno diventando virali sui social. La protagonista è l’ex parlamentare leghista di Lampedusa Angela Maraventano che stasera è salita sul palco di Catania durante l’evento Noi noi con Salvini. «La nostra mafia ormai non ha più quella sensibilità…» dice Maraventano stringendo i pugni davanti al microfono, «e quel coraggio che aveva prima». Angela Maraventano era già comparsa alle cronache nel giugno 2019 davanti alla nave Sea Watch appena attraccata opponendosi con urla e invettive allo sbarco dei migranti e di Carola Rackete. Il 30 agosto scorso invece è stata accusata dalla Digos, insieme al vice presidente del partito Attilio Lucia, per interruzione del pubblico ... Leggi su open.online (Di sabato 3 ottobre 2020) Dieci secondi di video che stanno diventando virali sui social. La protagonista è l’ex parlamentaredi Lampedusa Angela Maraventano che stasera è salita sul palco di Catania durante l’evento Noi noi con. «Laormai non ha più quella sensibilità…» dice Maraventano stringendo i pugni davanti al microfono, «e quelche aveva». Angela Maraventano era già comparsa alle cronache nel giugno 2019 davanti alla nave Sea Watch appena attraccata opponendosi con urla e invettive allo sbarco dei migranti e di Carola Rackete. Il 30 agosto scorso invece è stata accusata dalla Digos, insieme al vice presidente del partito Attilio Lucia, per interruzione del pubblico ...

paceeeeee : RT @Misurelli77: Grandi idee di sviluppo... L'ex Senatrice leghista Angela Maraventano di Lampedusa dal palco di Catania 'Nostra mafia ch… - ve10ve : RT @mrctrdsh: Oggi a Catania, a difesa di Salvini, si è distinta l'ex senatrice leghista Maraventano per il suo rimpianto della vecchia buo… - luca_bellanca : RT @Misurelli77: Grandi idee di sviluppo... L'ex Senatrice leghista Angela Maraventano di Lampedusa dal palco di Catania 'Nostra mafia ch… - buzugao : RT @mrctrdsh: Oggi a Catania, a difesa di Salvini, si è distinta l'ex senatrice leghista Maraventano per il suo rimpianto della vecchia buo… - DocThomas : RT @mrctrdsh: Oggi a Catania, a difesa di Salvini, si è distinta l'ex senatrice leghista Maraventano per il suo rimpianto della vecchia buo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex senatrice L’ex sindaco di Los Angeles: “Trump recupera su Biden. Gli ispanici decisivi nella sfida presidenziale” Rep