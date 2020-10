L’ex moglie di Raoul Bova ha ritrovato l’amore, si tratta di un volto Rai. Ecco la foto insieme (Di sabato 3 ottobre 2020) Chiara Giordano, ex compagna di Raoul Bova, è stata una dei personaggi che maggiormente aveva colpito il pubblico di Amici Celebrities. Pur uscendo alla prima puntata, infatti, Chiara Giordano aveva dimostrato una grandissima passione per la danza, passione che era riuscita a trasmettere al pubblico di telespettatori tramite la sua bravura ed intensità sul palcoscenico. Tuttavia per la Giordano la danza sembra stia diventando ben più che una passione. Infatti sembra che questa disciplina sia entrata pienamente nella sua vita. Chiara Giordano ha infatti ufficializzato il suo fidanzamento con il ballerino e coreografo della Rai Andrea Evangelista. L’ufficialità della relazione è arrivata via social, con una foto pubblicata sul seguitissimo profilo instagram di Chiara ... Leggi su virali.video (Di sabato 3 ottobre 2020) Chiara Giordano, ex compagna di, è stata una dei personaggi che maggiormente aveva colpito il pubblico di Amici Celebrities. Pur uscendo alla prima puntata, infatti, Chiara Giordano aveva dimostrato una grandissima passione per la danza, passione che era riuscita a trasmettere al pubblico di telespettatori tramite la sua bravura ed intensità sul palcoscenico. Tuttavia per la Giordano la danza sembra stia diventando ben più che una passione. Infatti sembra che questa disciplina sia entrata pienamente nella sua vita. Chiara Giordano ha infatti ufficializzato il suo fidanzamento con il ballerino e coreografo della Rai Andrea Evangelista. L’ufficialità della relazione è arrivata via social, con unapubblicata sul seguitissimo profilo instagram di Chiara ...

