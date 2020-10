L’ex ministro Tria vuota il sacco su Conte: «Non ha mai avuto una linea». Nello studio cala il gelo (video) (Di sabato 3 ottobre 2020) Imbarazzante ma vera l’ammissione dell’ex ministro gialloverde a Stasera Italia su Rete 4. “Una linea politica Conte non c’è mai stata“. Giovanni Tria, ex ministro dell’Economia nel governo di Lega e M5s, fa fare un balzo sulla sedia a Barbara Palombelli. Ospite di Stasera Italia, Tria vuota i sacco dei ricordi. Trascorse un anno gomito a gomito con Giuseppe Conte. Non è la prima volta che Tria ammette quello che fu l’atteggiamento del premer di allora. Che non è cambiato. “Quando ho governato – spiega a proposito del -, lui non esprimeva un’opinione su quello che bisognava fare, era un po’ una ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 ottobre 2020) Imbarazzante ma vera l’ammissione dell’exgialloverde a Stasera Italia su Rete 4. “Unapoliticanon c’è mai stata“. Giovanni, exdell’Economia nel governo di Lega e M5s, fa fare un balzo sulla sedia a Barbara Palombelli. Ospite di Stasera Italia,dei ricordi. Trascorse un anno gomito a gomito con Giuseppe. Non è la prima volta cheammette quello che fu l’atteggiamento del premer di allora. Che non è cambiato. “Quando ho governato – spiega a proposito del -, lui non esprimeva un’opinione su quello che bisognava fare, era un po’ una ...

