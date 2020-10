L’ex marito le dà fuoco durante una diretta sui social | muore dopo settimane di agonia

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 3 ottobre 2020) A soli 30 anni,di, l’influencer cinese Lamu è morta. Mentre la giovane donna era impegnata in unastreaming, il suo exle ha dato, provocandole delle terribili ustioni sul 90% del corpo. L’episodio ha suscitato un acceso dibattito sul problema della violenza domestica in Cina. Lamu e i fan conquistati con il suo sorriso Lamu era divenuta una vera e proprio star per i numerosissimi followers che la seguivano su Douyin, la versione cinese delTikTok. A duedalla terribile aggressione, Lamu non ce l’ha fatta e lo scorso 30 settembre è morta. A diffondere la notizia è stata la Bbc, che a sua volta ha citato delle fonti cinesi che hanno riportato ...