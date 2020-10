Lega Serie A conferma: Juventus Napoli domenica (Di sabato 3 ottobre 2020) «La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma per domani alle 20.45». Con una nota la Lega di Serie A chiude una giornata convulsa e contrassegnata da colpi di scena in seguito ai casi di positività al coronavirus registrati nella squadra partenopea e alla … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 3 ottobre 2020) «Lache la gara, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma per domani alle 20.45». Con una nota ladiA chiude una giornata convulsa e contrassegnata da colpi di scena in seguito ai casi di positività al coronavirus registrati nella squadra partenopea e alla … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - sechesi : ?? Nota ufficiale Lega Serie A “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornat… - tende2001 : RT @sechesi: ?? Nota ufficiale Lega Serie A “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie… - ioAbruzzeseDOC : @il_farmacista @gobboisback non vanno -