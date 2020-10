Lega Navale Italiana al Salone Nautico, stop alla plastica in mare (Di sabato 3 ottobre 2020) Genova, 3 ott. (Adnkronos) - Ambiente marino, tutela ambientale e riqualificazione. Questi i temi al centro del convengo intitolato “La Lega Navale Italiana per l'ambiente marino: Passato, Presente e Futuro”, svoltosi presso il Salone Nautico di Genova. All'evento hanno preso parte Luigi Valerio (Direttore Centro Culturale Ambientale della Lega Navale Italiana) e Maria Sveva Sciuto (dell'Ufficio Ambiente della Lega Navale Italiana), che hanno posto l'attenzione sulla problematica della plastica in mare e sui vari progetti sviluppati dalla Lega Navale Italiana per fronteggiare la ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) Genova, 3 ott. (Adnkronos) - Ambiente marino, tutela ambientale e riqualificazione. Questi i temi al centro del convengo intitolato “Laper l'ambiente marino: Passato, Presente e Futuro”, svoltosi presso ildi Genova. All'evento hanno preso parte Luigi Valerio (Direttore Centro Culturale Ambientale della) e Maria Sveva Sciuto (dell'Ufficio Ambiente della), che hanno posto l'attenzione sulla problematica dellaine sui vari progetti sviluppati dper fronteggiare la ...

Un pontile per disabili a Palermo

Si inaugurerà domenica 4 ottobre alle ore 11.00 nello specchio acqueo della cala di Palermo il nuovo pontile galleggiante della Lega navale italiana - sezione Palermo centro, allestito con attrezzatur ...

