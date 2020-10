Leeds-City è Bielsa contro Guardiola | la guerra delle filosofie

(Di sabato 3 ottobre 2020) Un duello da fuochi d'artificio. Oggi ava in scena la sfida tra due guru capaci di fare scuola a prescindere dai risultati: Marceloe Josep. Duee due stili a ...

GoalItalia : Leeds contro Manchester City, l'omaggio di Pep Guardiola a Marcelo Bielsa: 'Le mie squadre hanno vinto più delle su… - Premetvhd : Leeds x Manchester City Ao Vivo - fedecarrer : RT @GoalItalia: Leeds contro Manchester City, l'omaggio di Pep Guardiola a Marcelo Bielsa: 'Le mie squadre hanno vinto più delle sue, ma in… - sportli26181512 : Premier League, alle 13.30 LIVE il Chelsea, poi l'Everton. Alle 18.30 Leeds-City: Inizia oggi la quarta giornata di… - dioCarbo : RT @GoalItalia: Leeds contro Manchester City, l'omaggio di Pep Guardiola a Marcelo Bielsa: 'Le mie squadre hanno vinto più delle sue, ma in… -

Dopo i confronti ai tempi della Liga Marcelo Bielsa e Pep Guardiola si ritroveranno da avversari in Premier League sulle panchine di Leeds e ...L'allenatore del Leeds sulla sfida contro Pep: "Non riesco a considerarmi in un piano di confronto o di uguaglianza con lui e Klopp" ...