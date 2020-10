Le mosse della Bongiorno per smontare le accuse (Di sabato 3 ottobre 2020) L'avvocato di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno, spiega passo dopo passo come hanno risposto alle accuse Roberto Chifari "Abbiamo chiesto di sentire il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese perchè confermi che la procedura utilizzata da Salvini è la stessa di quella seguita oggi. Ma non abbiamo sollecitato di sentire anche Conte e Di Maio o altri membri del governo". Lo ha detto l'avvocato Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini, a conclusione della prima udienza a Catania sul caso Gregoretti. Il gup Nunzio Sarpietro ha disposto di sentire, infatti, oltre al ministro Luciana Lamorgese, il premier Giuseppe Conte, Danilo Toninelli, Luigi Di Maio ed Elisabetta Trenta nelle udienze del 20 novembre e al 4 dicembre Gregoretti ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) L'avvocato di Matteo Salvini, Giulia, spiega passo dopo passo come hanno risposto alleRoberto Chifari "Abbiamo chiesto di sentire il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese perchè confermi che la procedura utilizzata da Salvini è la stessa di quella seguita oggi. Ma non abbiamo sollecitato di sentire anche Conte e Di Maio o altri membri del governo". Lo ha detto l'avvocato Giulia, legale di Matteo Salvini, a conclusioneprima udienza a Catania sul caso Gregoretti. Il gup Nunzio Sarpietro ha disposto di sentire, infatti, oltre al ministro Luciana Lamorgese, il premier Giuseppe Conte, Danilo Toninelli, Luigi Di Maio ed Elisabetta Trenta nelle udienze del 20 novembre e al 4 dicembre Gregoretti ...

Corriere : La dirigenza della Juventus si mosse per far sostenere e superare in tempi record l’esame di italiano al calciatore… - Folchetto1 : E così da privarci anche della Messa Natalizia. Perché queste marionette senz'anima sono mosse da intelligenze male… - MarazitiMassimo : RT @aledenicola: @StefanoLepri1 @riotta Fascismo come una reazione del capitalismo al la rivoluzione proletaria. Io non credo alle due semp… - teoxandra : @DiventandoJeeg Quasi il 50% degli italiani sono analfabeti funzionali. Non comprendono un testo elementare figurat… - Rada00563645 : RT @beppegas000: #Buongiorno #ScrivoArte #ScrivoDellAutunno #ScrivoQuelCheSento Con i piedi bagnati,con occhi immersi nel cielo azzurro,sar… -

Ultime Notizie dalla rete : mosse della Caso Gregoretti tra supertestimoni e mosse del gup AGI - Agenzia Giornalistica Italia Coronavirus, ordinanza di Emiliano per obbligare l'uso della mascherina all'aperto in Puglia

Poteri forti, fortissimi, che muovono soldi, faccendieri e barbe finte, che decidono le sorti energetiche ed economiche del Paese, e che hanno potere di vita e di morte. Un intrigo tutto italiano che ...

Caso Gregoretti tra supertestimoni e mosse del gup

Il leader della Lega era assistito dall'avvocato Giulia Bongiorno. Il pm Andrea Bonomo, ribadendo l'ormai nota posizione della procura guidata da Carmelo Zuccaro, ha chiesto il non luogo a procedere, ...

Poteri forti, fortissimi, che muovono soldi, faccendieri e barbe finte, che decidono le sorti energetiche ed economiche del Paese, e che hanno potere di vita e di morte. Un intrigo tutto italiano che ...Il leader della Lega era assistito dall'avvocato Giulia Bongiorno. Il pm Andrea Bonomo, ribadendo l'ormai nota posizione della procura guidata da Carmelo Zuccaro, ha chiesto il non luogo a procedere, ...