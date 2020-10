(Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA - Voglia e tanta corsa, ecco le migliori caratteristiche di Manuel. L'esterno perfetto per la Lazio , l'esterno perfetto per la filosofia di gioco di Simone Inzaghi. L'ex Spal ha ...

sportli26181512 : Lazzari: “Lancio la sfida ad Hakimi. Inter squadra tosta, ma siamo la #Lazio!”: L’esterno di Inzaghi pronto ad inco… - Laziosiamonoi : 41' - Splendido lancio di #Milinkovic per #Lazzari che serve #Immobile, che crossa e la difesa rossoblù si salva… -

Corriere dello Sport

I nerazzurri chiudono il primo tempo già in vantaggio di tre gol (Gosens, Hateboer e Gomez). Nella ripresa gol illusorio di Caicedo, ma il Papu chiude il match con un gioiello all'incrocio ...SPORTIELLO 7: Maresca non lo tutela al 32’ non fischiando un chiaro fallo di Immobile, lo salva la traversa. Poi decide di fare da solo e abbassa la ...