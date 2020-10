Lazio-Juventus | Pirlo | “Ci sarà qualche esperimento tattico Dybala? Ho preso una decisione”

Leggi su mediagol

(Di sabato 3 ottobre 2020) Lasi appresta a giocare la sfida contro il Napoli di domenica sera.Il tecnico dei bianconeri, Andrea, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato il match dell'Allianz dove si potrebbe rivedere dal primo minuto Paulo."Credo che non ci sia domani il rischio di non giocare. I documenti rilasciati dalla Lega parlano chiaro, quindi sono assolutamente tranquillo per domani. Abbiamo preparato questa gara come fosse una partita come le altre, la situazione esterna non ci ha influenzato minimamente. Come contro la Roma, potremo effettuareanche domani: non abbiamo avuto un numero di amichevoli sufficiente per fare degli esperimenti.? Era reduce da due mesi di inattività titolare, ha una settimana di ...