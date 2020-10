L’avvocato Bongiorno entra in tribunale sulle sue gambe ed esce in sedia a rotelle (Di sabato 3 ottobre 2020) L’avvocato Giulia Bongiorno ha partecipato all’incontro-stampa seduta su una sedia a rotelle. Salvini costernato chiede conto a Bonafede Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato, in conferenza stampa a Catania, dopo l’udienza preliminare sul caso Gregoretti: “L’avvocato Bongiorno è entrata in tribunale con le sue gambe ed esce su una sedia rotelle perché, in … L'articolo L’avvocato Bongiorno entra in tribunale sulle sue gambe ed esce in sedia a rotelle proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020) L’avvocato Giuliaha partecipato all’incontro-stampa seduta su una. Salvini costernato chiede conto a Bonafede Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato, in conferenza stampa a Catania, dopo l’udienza preliminare sul caso Gregoretti: “L’avvocatota incon le sueedsu unaperché, in … L'articolo L’avvocatoinsueedinproviene da www.meteoweek.com.

xblunotte : RT @ilgiornale: Lastra di marmo si stacca in aula e ferisce l'avvocato Giulia Bongiorno. Salvini 'Surreale'. La senatrice abbandona l'aula… - citoyenRF : RT @ilgiornale: Lastra di marmo si stacca in aula e ferisce l'avvocato Giulia Bongiorno. Salvini 'Surreale'. La senatrice abbandona l'aula… - cbatcaselli : RT @ilgiornale: Lastra di marmo si stacca in aula e ferisce l'avvocato Giulia Bongiorno. Salvini 'Surreale'. La senatrice abbandona l'aula… - AnnaP1953 : RT @BarbaraRaval: #Catania . La lastra di marmo che ha ferito l'avvocato #Bongiorno durante l'udienza preliminare del #ProcessoaSalvini htt… - cambionnome : RT @3Figlio: Incidente in Aula per Giulia Bongiorno durante l’udienza preliminare di Salvini per il caso Gregoretti. Una piccola lastra di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’avvocato Bongiorno Giocattoli anni 80 e 90: Polly Pocket, He-Man e altri tesori Corriere della Sera