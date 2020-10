Lavoro | crollano i tirocini Opportunità dimezzate per i giovani

(Di sabato 3 ottobre 2020) Preoccupa la situazione economica e del mercato delitaliano. Stando ai dati usciti nelle ultime settimane a causa della crisi Covid, tra gennaio e luglio 2020, la produzione industriale è crollata del 16,8% rispetto al 2019, e nel secondo trimestre dell’anno si è registrato un -2% di persone occupate con una perdita di 841mila posti di. A fare le spese dell’attuale situazione sono, tuttavia, anche iche si affacciano per la prima volta al mondo del. Il Covid ha, infatti, determinato anche un crollo dei, attualmente principale porta di ingresso deiitaliani under 35 al mercato del. “Il Covid – spiega Eleonora Voltolina, fondatrice e direttrice della Repubblica ...

Preoccupa la situazione economica e del mercato del lavoro italiano. Stando ai dati usciti nelle ultime settimane a causa della crisi Covid, tra gennaio e luglio 2020, la produzione industriale è ...In particolare in questo arco di tempo, il mercato del lavoro italiano ha registrato un crollo di 841 mila occupati (-3,6%) che è risultato, almeno per il momento, quasi del tutto a carico dei servizi ...