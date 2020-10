L'Atletico Madrid fermato dal Villarreal, il Getafe affonda (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA, 03 OTT - Luis Suarez non riesce più a segnare e l'Atletico Madrid resta a bocca asciutta per la seconda partita consecutiva, pareggiando nella 4/a giornata della Liga. In casa con il Villarreal ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA, 03 OTT - Luis Suarez non riesce più a segnare e l'resta a bocca asciutta per la seconda partita consecutiva, pareggiando nella 4/a giornata della Liga. In casa con il...

TuttoMercatoWeb : TMW - Atletico Madrid, quasi fatta per Cavani: stretta finale per la firma - DiMarzio : Solo venti minuti, ma sufficienti per fare 2 gol e un assist: il debutto colchonero di #Suarez - marinabeccuti : Il Toro su Kalinic, c'è l'accordo con l'Atletico Madrid - Torinogranatait : Il Toro su Kalinic, c'è l'accordo con l'Atletico Madrid - Rob0616 : Con il possibile trio Dybala Suarez CR7 in cui appunto anche l'uruguaiano avrebbe segnalo palate di gol. Ecco adess… -