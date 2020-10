Lastra di marmo crolla sulla Bongiorno | ora è in sedia a rotelle Dramma sfiorato | ira-Salvini contro Bonafede

(Di sabato 3 ottobre 2020) Al tribunale di Catania, nel giorno della prima udienza sul caso Gregoretti che vede coinvolto Matteoe in cui il Gup ha disposto il rinvio dell'udienza preliminare al 20 novembre,; successo letteralmente di tutto. Per esempio, Giulia; rimasta ferita da unadiche si; staccata dal muro e la ha colpita al piede. Subito, l'avvocato di; stata soccorsa con del ghiaccio: per fortuna nulla di grave, poteva andare molto peggio. E su quanto accaduto,ha picchiato duro nel corso della conferenza stampa che ha seguito la decisione del Gup. "Voglio raccontare una nota a margine davvero surreale: l'avvocato...

“Ovviamente la responsabilità non la do al Presidente del Tribunale – dice – chiedo al ministro Bonafede se è normale che in un tribunale si stacchino lastre di marmo sulle gambe degli avvocati ...Piccolo incidente in Aula per Giulia Bongiorno durante l’udienza preliminare di Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Una piccola lastra di marmo - viene riferito - è caduta sulla gamba dell’avvocato ...