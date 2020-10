Lastra di marmo cade su avvocato di Salvini, è dramma (Di sabato 3 ottobre 2020) Lastra di marmo cade su avvocato di Salvini, è dramma Ore concitate per l’esito sul caso Gregoretti e la decisione su Salvini. Nel mente però avviene un fatto inaspettato. Un incidente colpisce l’avvocato dell’ex ministro dell’interno, l’avvocato Giulia Bongiorno che è uscita dal tribunale in carrozzina. E’ stata colpita da una Lastra di marmo caduta … L'articolo Lastra di marmo cade su avvocato di Salvini, è dramma proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 3 ottobre 2020)disudi, èOre concitate per l’esito sul caso Gregoretti e la decisione su. Nel mente però avviene un fatto inaspettato. Un incidente colpisce l’dell’ex ministro dell’interno, l’Giulia Bongiorno che è uscita dal tribunale in carrozzina. E’ stata colpita da unadicaduta … L'articolodisudi, èproviene da YesLife.it.

Corriere : Processo a Salvini, infortunio in aula per Giulia Bongiorno: una lastra di marmo le cade addosso - Adnkronos : #Salvini: '#Bongiorno colpita da lastra di marmo in tribunale' - IoFausto : RT @gbongiorno66: Questa e’ la lastra di marmo che si e’ staccata dal muro e ha schiacciato la mia gamba! In Tribunale!!! - PLANETHOTEL_NET : Mi chiedevo perché l'Avv Giulia Bongiorno accompagnasse Salvini seduta su una carrozzina. Ecco la spiegazione: In t… - crispadafora : RT @Corriere: Processo a Salvini, infortunio in aula per Giulia Bongiorno: una lastra di marmo le cade addosso -