L’Asl blocca la partenza del Napoli | salta la partita contro la Juventus

Colpo di scena in vista della partita del campionato di Serie A tra Juventus e Napoli. Nel dettaglio il club azzurro non partirà per Torino per la trasferta contro i bianconeri, sfida fissata per domenica sera. E' quanto si apprende da una fonte qualificata del club azzurro, come riporta l'Ansa. A bloccare la partenza della squadra di Gattuso è stata l'Asl Napoli 1 dopo l'inizio del focolaio con un membro dello staff e due calciatori, Zielinski e Elmas.

FBiasin : L’Asl blocca la partenza del #Napoli per Torino. #JuveNapoli - DiMarzio : #Napoli, l'Asl blocca la partenza della squadra: salta la gara con la #Juve - Corriere : La Asl blocca il Napoli: «Rischio epidemiologico». Ora la sfida con la Juventus può saltare - ilcontemax7 : RT @LGramellini: L'ASL blocca la partenza del #Napoli per Torino. Quindi i protocolli, le regole e i decreti non valgono più? Non mi intere… - albicoach : @Sgang198 La regola dice che se l’asl ti blocca non si gioca e non rischi il 3-0. C’è puzza di merda? Si, ma me ne… -

