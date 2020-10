LaLiga | pari Atletico Il Betis vince a Valencia

(Di sabato 3 ottobre 2020), calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato spagnolo. MADRID (SPAGNA) –: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato spagnolo che vede il consueto duello tra, Real e Barcellona per il trionfo finale., il programma della quinta giornata Un sabato ricco di emozioni in Liga. L’non va oltre il pareggio contro il Villarreal. Colpo. Vincono anche Eibar e Real Sociedad. Sabato 3 ottobre 2020Real Valladolid-Eibar 1-2 (29′ Burgos, 37′ Toni (V), 90′ Rodrigues)Madrid-Villarreal 0-0Elche-Huesca 0-0Real Sociedad-Getafe 3-0 (28′ rig. Oyarzabal, 79′ Merino, 81′ ...

zazoomblog : LaLiga quattro squadre in testa. Pari Atletico vince il Barcellona - #LaLiga #quattro #squadre #testa. -

Ultime Notizie dalla rete : LaLiga pari

News Mondo

Quinto turno de LaLiga. Si portano avanti Getafe, Valencia, Real Madrid e Villarreal finendo tutte in prima posizione a pari merito; seguono ...Ronaldo contro Messi. E tanto basta per accendere la fantasia degli appassionati di calcio e non solo dei tifosi juventini. Dopo di che, non si tratterà di una finale e nemmeno di un'eliminazione dire ...