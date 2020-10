Lakers troppo forti, Miami ko anche in gara 2 della finale Nba (Di sabato 3 ottobre 2020) ORLANDO, Stati Uniti, - I Los Angeles Lakers vincono anche gara 2 della finale Nba controllando i Miami Heat , che si battono con ardore nella seconda parte di gara nonostante le assenze per ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ORLANDO, Stati Uniti, - I Los AngelesvinconoNba controllando iHeat , che si battono con ardore nella seconda parte dinonostante le assenze per ...

matiofubol : Ora come ora non direi che i Lakers abbiano sacrificato troppo per Davis, ma ehi, di basket non capisco un cazz - andrea_pecchia : @Lakers troppo forti: @MiamiHEAT ko anche in gara-2. #NBAFinals #NBA #WholeNewGame #LakeShow #Lakers #LeBronJames… - matgrimaldi : 103 punti in 3q, forzando poco. Triple e rimbalzi d'attacco: #Lakers imprendibili. Il cuore #Heat però non molla e… - mlouderr : Un saluto a chi diceva che i Lakers hanno scambiato troppo per AD - Marco_Razzini : Basta l'assenza di Bam Adebayo per avere un area letteralmente vuota, troppo facile per i Lakers andare a canestro… -