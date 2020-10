La virologa Viola: “Le distanze vanno mantenute anche dentro casa. Uscite in piccoli gruppi" (Di sabato 3 ottobre 2020) “I salti preoccupano sempre, ma bisogna osservarli nel lungo periodo. È presto per lanciare l’allarme rosso”. Antonella Viola, ordinaria di Patologia generale all’Università di Padova, commenta con La Stampa l’improvviso aumento di contagi, registrato negli ultimi giorni. Per la virologa, il fatto che l’età media dei contagiati sta crescendo “potrebbe indicare che il virus sta girando in casa e al lavoro”. “Purtroppo non usiamo sempre le mascherine in modo appropriato. La sera ci sono assembramenti agli aperitivi, rispetto all’estate si sta più in casa e ci si vede tranquillamente in gruppo per varie occasioni. Non possiamo ancora vivere normalmente”.Si va verso l’obbligo delle mascherine all’aperto in ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) “I salti preoccupano sempre, ma bisogna osservarli nel lungo periodo. È presto per lanciare l’allarme rosso”. Antonella, ordinaria di Patologia generale all’Università di Padova, commenta con La Stampa l’improvviso aumento di contagi, registrato negli ultimi giorni. Per la, il fatto che l’età media dei contagiati sta crescendo “potrebbe indicare che il virus sta girando ine al lavoro”. “Purtroppo non usiamo sempre le mascherine in modo appropriato. La sera ci sono assembramenti agli aperitivi, rispetto all’estate si sta più ine ci si vede tranquillamente in gruppo per varie occasioni. Non possiamo ancora vivere normalmente”.Si va verso l’obbligo delle mascherine all’aperto in ...

