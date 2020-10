La Sicilia al voto per il primo turno delle comunali: l’isola torna laboratorio con gli esperimenti Pd-M5s. La Lega? Quasi sempre da sola (Di sabato 3 ottobre 2020) Tutti di nuovo alle urne il 4 e 5 ottobre. Almeno in Sicilia, dove non si fa in tempo a smontare i seggi che le sezioni elettorali devono subito riaprire. Solo due settimane dopo il referendum sul taglio dei parlamentari, l’Isola torna, infatti, a votare per il rinnovo delle amministrazioni di 61 comuni. Andranno ad eleggere il sindaco due capoluoghi (Agrigento ed Enna) e alcuni centri importanti (Marsala, Termini Imerese, Barcellona Pozzo di Gotto), con più di 700mila elettori chiamati alle urne. Anzi richiamati, dopo l’election day del 20 e 21 settembre: mentre nel resto del Paese si votava per il referendum, per le Regionali e le amministrative, in Sicilia si decideva solo sul taglio dei parlamentari. A permetterlo è lo statuto speciale della Regione: la giunta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Tutti di nuovo alle urne il 4 e 5 ottobre. Almeno in, dove non si fa in tempo a smontare i seggi che le sezioni elettorali devono subito riaprire. Solo due settimane dopo il referendum sul taglio dei parlamentari, l’I, infatti, a votare per il rinnovoamministrazioni di 61 comuni. Andranno ad eleggere il sindaco due capoluoghi (Agrigento ed Enna) e alcuni centri importanti (Marsala, Termini Imerese, Barcellona Pozzo di Gotto), con più di 700mila elettori chiamati alle urne. Anzi richiamati, dopo l’election day del 20 e 21 settembre: mentre nel resto del Paese si votava per il referendum, per le Regionali e le amministrative, insi decideva solo sul taglio dei parlamentari. A permetterlo è lo statuto speciale della Regione: la giunta ...

