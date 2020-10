La Roma alza a 17 milioni l'offerta per Smalling, il Manchester United non molla (Di sabato 3 ottobre 2020) Una trattativa infinita. La Roma continua a pressare il Manchester United per avere Chris Smalling. L'ultima offerta presentata dai giallorossi ammonta a 17 milioni di euro, ma dai Red Devils non è ancora arrivato l'ok: la richiesta degli inglesi è di 20 milioni di euro. C'è tempo fino a lunedì, ma trattandosi di un trasferimento internazionale il tempo inizia a stringere. E la Roma non sembra avere pronto un piano-B. Insomma tensione ai massimi sul fronte calciomercato, a poche ore dalla sfida in casa dell'Udinese. In tribuna al Friuli saranno presenti nuovamente i Friedkin: Dan e Ryan sono partiti insieme verso Trieste per seguire la terza partita di fila dal vivo. Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) Una trattativa infinita. Lacontinua a pressare ilper avere Chris. L'ultimapresentata dai giallorossi ammonta a 17di euro, ma dai Red Devils non è ancora arrivato l'ok: la richiesta degli inglesi è di 20di euro. C'è tempo fino a lunedì, ma trattandosi di un trasferimento internazionale il tempo inizia a stringere. E lanon sembra avere pronto un piano-B. Insomma tensione ai massimi sul fronte calciomercato, a poche ore dalla sfida in casa dell'Udinese. In tribuna al Friuli saranno presenti nuovamente i Friedkin: Dan e Ryan sono partiti insieme verso Trieste per seguire la terza partita di fila dal vivo.

Marco97F : @Sardanapalooo Smalling non si può giudicare solo dal valore del cartellino, con lui titolare la Roma è una squadra… - Dalla_SerieA : Serie A, la Sampdoria espugna il Franchi: decide l’ex Roma Verre - - freespace975 : @tottimitico E si perché la colpa è la sua ? O forse della Roma che non alza il prezzo ? - Tout_blue_8 : Certe cose non cambiano Molte di queste rimangono Come tutte le volte che ti incontro per strada E la strada si alz… - PharrisGiacomo : RT @PagineRomaniste: #Sampdoria, #Ferrero: '#Fazio? Ci stiamo lavorando, ma non diciamolo troppo altrimenti la Roma alza i costi' #ASRoma… -

