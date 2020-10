La rivolta bielorussa ha il volto delle donne

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 3 ottobre 2020) Continuano da più di un mese in Bielorussia le rivolte contro l'esitoelezioni presidenziali. Il regime resiste (Alexander Lukashenko è stato addirittura «celebrato» in clandestinità) e, così stando le cose, temo che la gente finirà per arrendersi. L'agendarivendicazioni politiche/i cittadine/i bielorusse/i rimane costante: dimissioni del presidente illegittimo; fine della violenza contro i civili; rilascio dei prigionieri politici e nuove elezioni. Obiettivi per cui le/i bielorusse/i continuano a scendere in piazza nonostante una violenza di Stato senza …