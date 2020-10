La Resistenza di Domodossola e il ricordo di Almerico Realfonzo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 ottobre 2020) di Maria Carla TartaroneSembra necessario ricordare, insieme agli abitanti di, il periodo dedicato aldellache termina il 4 ottobre, come nei settantacinque anni passati e quando, nel 2017 e nel 2019 elogiarono, premiandolo,per i suoi libri dedicati con precisi ricordi storici, agli anni tra il 1943 ed il 1945, in cui descriveva, con attenta memoria, gli avvenimenti die la sua nota. Acomparve presto e vivamente il senso dell’antifascismo e la necessità di schierarsi con i movimenti partigiani per la libertà del Paese: dal 10 settembre al 23 ottobre 1944 la Repubblica Partigiana, impostata sui principi della ...