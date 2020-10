“La Regione non ci dà i vaccini”, polemica tra vicesindaco di Milano e assessore Gallera (Di sabato 3 ottobre 2020) Influenza, il vicesindaco di Milano Scavuzzo attacca. “La Regione non ci dà i vaccini, non ha abbastanza dosi e non lo dice apertamente”. L’assessore Gallera replica: “polemica strumentale” “La Regione non dà i vaccini al Comune di Milano“. La denuncia è del vicesindaco del capoluogo Anna Scavuzzo. “Ammettono di non poter affrontare una vaccinazione massiccia della popolazione perché non … L'articolo “La Regione non ci dà i vaccini”, polemica tra vicesindaco di Milano e assessore Gallera proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020) Influenza, ildiScavuzzo attacca. “Lanon ci dà i vaccini, non ha abbastanza dosi e non lo dice apertamente”. L’replica: “strumentale” “Lanon dà i vaccini al Comune di“. La denuncia è deldel capoluogo Anna Scavuzzo. “Ammettono di non poter affrontare una vaccinazione massiccia della popolazione perché non … L'articolo “Lanon ci dà i vaccini”,tradiproviene da www.meteoweek.com.

