La “Iena” Giulio Golia positiva al Covid | l’annuncio sui social | “Non ci sarò per la prima puntata” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di sabato 3 ottobre 2020) “Sono positivo al”. L’annuncio suiè arrivato da, conduttore de “Le Iene“, che in unpubblicato su Facebook e Instagram ha spiegato di essere entrato in contatto con un positivo e di aver immediatamente avvisato il medico che gli ha prescritto un tampone, risultato poi positivo. “Per il momento sto bene, ho solo un leggero mal di testa”, ha spiegato nel. Il conduttore si trova in quarantena e non sarà presente allapuntata del noto programma Mediaset, prevista per lunedì 5 ottobre. “era al lavoro per realizzare i servizi della nuova stagione, che inizierà lunedì 5 ...