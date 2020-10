La Germania celebra i 30 anni dalla riunificazione L’appello della Merkel | “Dobbiamo tornare a essere coraggiosi”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 3 ottobre 2020)zioni ufficiali in tono ridotto a causa del Covid-19 per i 30. A Potsdam, città capoluogo del Brandeburgo, il presidente, Frank Walter Steinmeier ha aperto la cerimonia in forma quasi privata. Appena 230 gli ospiti sul posto. Presenti fra gli altri la cancelliera Angela, il vicecacelliere Olaf Scholz e il presidente del Bundestag Wolfgang Schaeuble e alcuni ex cancellieri ed ex presidentiRepubblica federale. “Lo dimostriamo anche ora, siamo un popolo” “In questi tempi di Coronavirus, il nostro paese sta dimostrando che siamo uniti, che siamo forti e che agiamo in modo responsabile”. Così nel suo discorso il presidente federale tedesco, Frank-Walter ...