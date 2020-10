La denuncia di Matteo Salvini: “L’avvocato Bongiorno colpita da una lastra di marmo in aula” (Di sabato 3 ottobre 2020) “Nota a margine, surreale, l’avvocato Bongiorno è entrata in tribunale sulle sue gambe, non lo dice lei perché non è elegante, ma lo dico io. Esce su una sedia a rotelle, perché in attesa che il giudice uscisse dalla camera di Consiglio, e qua chiederemo conto al ministro Bonafede, una lastra di marmo di 50 chili almeno, si è staccata dalla parete piombando sulla caviglia dell’avvocato Giulia Bongiorno che è stata soccorsa dal 118 nell’imbarazzo generale”: sono le parole Matteo Salvini, segretario della Lega, commentando a Catania l’udienza preliminare del procedimento giudiziario che lo vede accusato di sequestro di persona nell’ambito del caso Gregoretti, a proposito dell’incidente avvenuto ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) “Nota a margine, surreale, l’avvocatoè entrata in tribunale sulle sue gambe, non lo dice lei perché non è elegante, ma lo dico io. Esce su una sedia a rotelle, perché in attesa che il giudice uscisse dalla camera di Consiglio, e qua chiederemo conto al ministro Bonafede, unadidi 50 chili almeno, si è staccata dalla parete piombando sulla caviglia dell’avvocato Giuliache è stata soccorsa dal 118 nell’imbarazzo generale”: sono le parole, segretario della Lega, commentando a Catania l’udienza preliminare del procedimento giudiziario che lo vede accusato di sequestro di persona nell’ambito del caso Gregoretti, a proposito dell’incidente avvenuto ...

