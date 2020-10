La Asl ferma il Napoli all'aeroporto: "Vietato andare a Torino". Salta la Juve? Serie A, caos assoluto (Di sabato 3 ottobre 2020) L'Asl ha bloccato la partenza del Napoli per Torino. La squadra di Gattuso domani, da programma, dovrebbe essere impegnata nel match contro la Juventus all'Allianz, ma l'autorità sanitaria ha fermato tutto. Nel Napoli sono già due le positività emerse tra i calciatori (Zielinski ed Elmas, dopo i contatti avuti con i colleghi del Genoa, la settimana scorsa, troppo alto il rischio di propagare il contagio anche nella squadra bianconera. C'è il rischio che anche nel Napoli si verifichi quello che è successo ai liguti (ad oggi sono 22 i positivi al coronavirus), con l'aumento dei positivi con il passare delle ore. Inoltre anche il club bianconero ha comunicato la presenza di due contagiati nello staff. La Juve è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) L'Asl ha bloccato la partenza delper. La squadra di Gattuso domani, da programma, dovrebbe essere impegnata nel match contro lantus all'Allianz, ma l'autorità sanitaria hato tutto. Nelsono già due le positività emerse tra i calciatori (Zielinski ed Elmas, dopo i contatti avuti con i colleghi del Genoa, la settimana scorsa, troppo alto il rischio di propagare il contagio anche nella squadra bianconera. C'è il rischio che anche nelsi verifichi quello che è successo ai liguti (ad oggi sono 22 i positivi al coronavirus), con l'aumento dei positivi con il passare delle ore. Inoltre anche il club bianconero ha comunicato la presenza di due contagiati nello staff. Laè ...

