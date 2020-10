Juventus, ufficiale il trasferimento di Rugani al Rennes (Di sabato 3 ottobre 2020) La Juventus ha ufficializzato il trasferimento di Daniele Rugani al Rennes. Il difensore si trasferirà in Francia con la formula del prestito. Nelle casse dei bianconeri, che risparmierà anche sull’ingaggio, andranno circa 2 milioni di Euro. Il ragazzo lascia Torino dopo ben 5 stagioni e, probabilmente, la sua partenza sarà fondamentale per il mercato in entrata di questa sessione. Juventus: il comunicato su Rugani “Le strade della Juventus e di Daniele Rugani si separano. Il difensore, bianconero dalla stagione 2015/16, dal prossimo anno militerà infatti in prestito per un anno nel Rennes. Si chiude così una storia, quella fra Daniele e la Signora fatta di vittorie, di ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 ottobre 2020) Laha ufficializzato ildi Danieleal. Il difensore si trasferirà in Francia con la formula del prestito. Nelle casse dei bianconeri, che risparmierà anche sull’ingaggio, andranno circa 2 milioni di Euro. Il ragazzo lascia Torino dopo ben 5 stagioni e, probabilmente, la sua partenza sarà fondamentale per il mercato in entrata di questa sessione.: il comunicato su“Le strade dellae di Danielesi separano. Il difensore, bianconero dalla stagione 2015/16, dal prossimo anno militerà infatti in prestito per un anno nel. Si chiude così una storia, quella fra Daniele e la Signora fatta di vittorie, di ...

