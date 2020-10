Juventus | positivi 2 membri dello staff Elmas ha il Covid | Ausl blocca trasferta Napoli

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS, POSITIVI AL COVID-19 DUE MEMBRI DELLO STAFF LA SQUADRA SI TROVA IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO - DiMarzio : #SerieA | #Juventus, due positivi nello staff: il comunicato del club bianconero - SkySport : Juve, 2 positivi al coronavirus nello staff: le news - Jose_Orlando_94 : RT @mirkocalemme: Il #Napoli ha giocato meno di una settimana fa con una squadra, il #Genoa, che oggi conta 22 positivi. 22, ripeto, roba m… - bladistic : RT @giampdisan: Ricapitolando: #Milan e #Atalanta con positivi in rosa giocano #Genoa una settimana fa costretto a giocare e regalare tre p… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus positivi

Juventus-Napoli non si gioca ... l’esito dei nuovi tamponi dopo la positività accertata di Elmas (il secondo calciatore del Napoli positivo al coronavirus dopo Zielinski), ma negli ultimi minuti non ...Troppo alto il rischio che si ripetesse quanto è accaduto al Genoa. Peraltro anche in casa Juventus ci sono 2 positivi. A rischio pure le partenze dei nazionali". La decisione della Regione Campania ...