Juventus-Napoli verso il rinvio, Marchisio polemico: “Bravi tutti” (FOTO) (Di sabato 3 ottobre 2020) “E voi con chi non vedrete la partita a casa? Bravi tutti“. È questo il tweet a sfondo polemico dell’ex bianconero Claudio Marchisio in merito all’ipotesi, sempre più possibile, del rinvio di Juventus-Napoli a fronte del blocco (con tanto di isolamento fiduciario di 14 giorni) imposto dalla Asl di Napoli dopo i due casi di positività al Covid-19 tra i partenopei. E voi con chi non vedrete la partita a casa? 🤔Bravi tutti#JuveNapoli — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 3, 2020 Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) “E voi con chi non vedrete la partita a casa? Bravi tutti“. È questo il tweet a sfondodell’ex bianconero Claudioin merito all’ipotesi, sempre più possibile, deldia fronte del blocco (con tanto di isolamento fiduciario di 14 giorni) imposto dalla Asl didopo i due casi di positività al Covid-19 tra i partenopei. E voi con chi non vedrete la partita a casa? 🤔Bravi tutti#Juve— Claudio(@Cla8) October 3, 2020

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - claudioruss : L’Asl ha bloccato la partenza del #Napoli per #Torino. La squadra domani doveva essere impegnata nel match contro l… - Enzo54847297 : RT @juventusfc: Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, com… - IvanColacino : #JUVENTUS 2 - 1 ASL Alla fine del primo tempo. #napolijuve #napoli -