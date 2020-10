Juventus-Napoli verso il rinvio ma la Lega Serie A prende tempo (Di sabato 3 ottobre 2020) La Asl di Napoli blocca i partenopei e impone l’isolamento fiduciario di 14 giorni, la Lega Serie A temporeggia. Ore calde e importanti in vista di Juventus-Napoli, gara in programma domenica 4 ottobre alle 20:45. Dopo la mancata partenza del Napoli verso Torino per decisione della Asl ci si interroga sul da farsi con l’ipotesi rinvio sempre più concreta. Ma per l’ufficialità si attende ancora del tempo poiché da fonti di via Rosellini, secondo quanto riportato dall’Ansa, si sta cercando di capire, parlando anche con i vertici politici, giurisdizione e competenze della stessa Asl prima di prendere una decisione ufficiale. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) La Asl diblocca i partenopei e impone l’isolamento fiduciario di 14 giorni, lareggia. Ore calde e importanti in vista di, gara in programma domenica 4 ottobre alle 20:45. Dopo la mancata partenza delTorino per decisione della Asl ci si interroga sul da farsi con l’ipotesisempre più concreta. Ma per l’ufficialità si attende ancora delpoiché da fonti di via Rosellini, secondo quanto riportato dall’Ansa, si sta cercando di capire, parlando anche con i vertici politici, giurisdizione e competenze della stessa Asl prima dire una decisione ufficiale.

ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - claudioruss : L’Asl ha bloccato la partenza del #Napoli per #Torino. La squadra domani doveva essere impegnata nel match contro l… - juventusfc : Consiglio: andate qui ???? - Biagio7Ferrara : RT @juventusfc: Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, com… - v89_tony : RT @juventusfc: Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, com… -