Juventus-Napoli si gioca regolarmente | tamponi negativi per tutti gli azzurri

ZZiliani : Dopodiché, se Juventus-Napoli si giocherà, e se la catena di contagi continuerà (speriamo di no, inutile dirlo) e s… - juventusfc : Consiglio: andate qui ???? - ZZiliani : + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + JUVENTUS-NAPOLI, RABIOT SQUALIFICATO: IL NAPOLI ANNUNCIA UN RICORSO D'URGENZA - angelo_forgione : Buona notizie da #Napoli. La Lega e la #Juventus sperino che sia davvero così. - calciomercatoit : ?? #JuventusNapoli si giocherà: tutti negativi i tamponi del gruppo squadra effettuati oggi dagli azzurri -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

E’ arrivato il responso da parte del Napoli sul terzo giro di tamponi. Il club azzurro ha confermato che tutti i test hanno dato esito negativo, ma 4 tamponi devono ancora essere processati. La ...In attesa di capire se si giocherà domani sera il match col Napoli valido per la 3ª giornata di Serie A, la Juventus è alle prese con gli ultimi ritocchi di calciomercato: ballano nomi importanti in ...