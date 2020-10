Juventus-Napoli, rivedi la conferenza stampa di Pirlo (VIDEO) (Di sabato 3 ottobre 2020) “Dopo Roma potremmo ancora cambiare tipo di gioco, possibile Arthur dal 1′. Dybala? Aveva bisogno di un periodo di recupero. CR7 modello per tutti“. Questa in sintesi la conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia della partita Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di Serie A 2020/2021. E sull’eventuale rischio rinvio: “Non penso ci siano problemi per giocare domani. Saremo pronti come sempre, non ci ha influenzato la situazione. Noi abbiamo preparato la partita come sempre e saremo pronti per giocarla domani sera”. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) “Dopo Roma potremmo ancora cambiare tipo di gioco, possibile Arthur dal 1′. Dybala? Aveva bisogno di un periodo di recupero. CR7 modello per tutti“. Questa in sintesi ladi Andreaalla vigilia della partita, valida per la terza giornata di Serie A 2020/2021. E sull’eventuale rischio rinvio: “Non penso ci siano problemi per giocare domani. Saremo pronti come sempre, non ci ha influenzato la situazione. Noi abbiamo preparato la partita come sempre e saremo pronti per giocarla domani sera”.

ZZiliani : Dopodiché, se Juventus-Napoli si giocherà, e se la catena di contagi continuerà (speriamo di no, inutile dirlo) e s… - juventusfc : E se una sfida come questa non vi basta... Qui ?? - ZZiliani : + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + JUVENTUS-NAPOLI, RABIOT SQUALIFICATO: IL NAPOLI ANNUNCIA UN RICORSO D'URGENZA - barman_73 : RT @juventibus: ???????? #ANALISITATTICA #JUVENAPOLI Nuovo test per Andrea #Pirlo, che riceve in casa il Napoli di #Gattuso, che da quando è… - fra_marro7 : RT @DiMarzio: Le parole di #Pirlo in conferenza alla vigilia di #JuventusNapoli -