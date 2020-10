Juventus-Napoli, rinvio o 3-0 a tavolino? La situazione ed il regolamento (Di sabato 3 ottobre 2020) Sempre più caotica la situazione legata a Juventus-Napoli: i partenopei non partono. La Lega non “può” rinviare: 3-0 a tavolino o colpo di scena? Juventus-Napoli non si giocherà, a meno di clamorosi colpi di scena. La squadra partenopea non ha lasciato Castelvolturno per dirigersi verso l’aeroporto di Capodichino per volare alla volta di Torino. Dietro questa scelta ci sarebbe – a detta delle fonti vicino al club di De Laurentiis – una decisione della ASL di Napoli in accordo con la Regione Campania, in seguito alla positività del centrocampista Elif Elmas, riscontrata nel pomeriggio odierno. Ma è davvero andata così? La situazione L’Agenzia ANSA ha rilasciato una nota dove ... Leggi su zon (Di sabato 3 ottobre 2020) Sempre più caotica lalegata a: i partenopei non partono. La Lega non “può” rinviare: 3-0 ao colpo di scena?non si giocherà, a meno di clamorosi colpi di scena. La squadra partenopea non ha lasciato Castelvolturno per dirigersi verso l’aeroporto di Capodichino per volare alla volta di Torino. Dietro questa scelta ci sarebbe – a detta delle fonti vicino al club di De Laurentiis – una decisione della ASL diin accordo con la Regione Campania, in seguito alla positività del centrocampista Elif Elmas, riscontrata nel pomeriggio odierno. Ma è davvero andata così? LaL’Agenzia ANSA ha rilasciato una nota dove ...

romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - claudioruss : L’Asl ha bloccato la partenza del #Napoli per #Torino. La squadra domani doveva essere impegnata nel match contro l… - sechesi : ?? Nota ufficiale Lega Serie A “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornat… - FraSottile : RT @fulviogiuliani: 60seconds del sabato! L’incredibile pasticcio di Juventus-Napoli: figlio della mancata presa d’atto che il caso-Genoa h… - adrianobasile : RT @FabrizioDelpret: La Juventus che si presenterà in campo nonostante tutto è, semplicemente, uno sputo in faccia all’emergenza sanitaria… -