Juventus-Napoli rinviata. L’Asl ha bloccato la partenza della squadra (Di sabato 3 ottobre 2020) Erano pronti per la partenza ma l’Asl ha inviato una comunicazione e ha bloccato la squadra del Calcio Napoli già pronta per volare a Torino. Erano tutti già a bordo del bus che da Castel Volturno li avrebbe accompagnati all’aeroporto di Capodichino quand’è arrivata la comunicazione della Asl Napoli 1 che vieta lo spostamento fuori … Leggi su 2anews (Di sabato 3 ottobre 2020) Erano pronti per lama l’Asl ha inviato una comunicazione e haladel Calciogià pronta per volare a Torino. Erano tutti già a bordo del bus che da Castel Volturno li avrebbe accompagnati all’aeroporto di Capodichino quand’è arrivata la comunicazioneAsl1 che vieta lo spostamento fuori …

claudioruss : L’Asl ha bloccato la partenza del #Napoli per #Torino. La squadra domani doveva essere impegnata nel match contro l… - juventusfc : E se una sfida come questa non vi basta... Qui ?? - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - JuveTherapy : Juventus Napoli called off! - ntomc : Certo che, per com'era la situazione sei giorni fa, perdere a tavolino con la Juventus di adesso sarebbe uno scenar… -