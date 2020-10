Juventus-Napoli non verrà rinviata: deciderà il Giudice Sportivo sul 3-0 a tavolino (Di sabato 3 ottobre 2020) La Lega Serie A ha deciso: Juventus-Napoli non verrà rinviata. Secondo quanto riportato da Repubblica si dovrà disputare regolarmente il posticipo della terza giornata del campionato di Serie A in programma domenica 4 ottobre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Nonostante la decisione della Asl di Napoli di imporre l’isolamento fiduciario di 14 giorni ai partenopei, in seguito alla positività di Zielinski ed Elmas, la Juventus così come i direttori di gara si presenteranno allo stadio domenica sera per accertare l’assenza del Napoli. L’eventuale 3-0 a tavolino dovrà essere confermato dal Giudice Sportivo della FIGC. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) La Lega Serie A ha deciso:non verrà. Secondo quanto riportato da Repubblica si dovrà disputare regolarmente il posticipo della terza giornata del campionato di Serie A in programma domenica 4 ottobre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Nonostante la decisione della Asl didi imporre l’isolamento fiduciario di 14 giorni ai partenopei, in seguito alla positività di Zielinski ed Elmas, lacosì come i direttori di gara si presenteranno allo stadio domenica sera per accertare l’assenza del. L’eventuale 3-0 adovrà essere confermato daldella FIGC.

