Juventus-Napoli non si gioca: l'Asl blocca la partenza dei partenopei (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo la positività al Covid-19 di Zielinsky e di Elmas, l' Asl della Regione Campania ha bloccato la partenza del Napoli per Torino dove domani sera sarebbe dovuto andare in scena il match contro la Juventus. La squadra partenopea sarebbe dovuta decollare alle ore 19.45 dall'aeroporto di Capodichino ma è stata fermata poco dopo aver lasciato il centro sportivo di CastelVolturno. A questo punto pare impossibile che il match possa giocarsi domani sera. IL COMUNICATO DEL Napoli "Tutti i tesserati sono stati rimandati a casa in isolamento fiduciario. Non c'è il rischio dello 0-3 a tavolino perché il viaggio verso Torino è stato bloccato dall' Asl Napoli 1.

