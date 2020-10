Juventus-Napoli non si gioca: azzurri bloccati da… De Luca (Di sabato 3 ottobre 2020) L’Asl della Campania ha ordinato la permanenza del Napoli a casa. Domani sera è prevista la sfida sul campo dei bianconeri. Anche la Juventus segnala due casi di positività tra lo staff. Continuano a spuntare nuovi problemi nel sempre più difficile rapporto tra il calcio italiano e il Coronavirus. La nuova vicenda riguarda la partita … L'articolo Juventus-Napoli non si gioca: azzurri bloccati da… De Luca proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020) L’Asl della Campania ha ordinato la permanenza dela casa. Domani sera è prevista la sfida sul campo dei bianconeri. Anche lasegnala due casi di positività tra lo staff. Continuano a spuntare nuovi problemi nel sempre più difficile rapporto tra il calcio italiano e il Coronavirus. La nuova vicenda riguarda la partita … L'articolonon sida… Deproviene da www.meteoweek.com.

