Juventus-Napoli, le parole di Pirlo: “Gli esperimenti vanno fatti” (Di sabato 3 ottobre 2020) Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa prima del big match contro il Napoli di domenica sera. L’allenatore della Juventus vorrà riscattare la prestazione in penombra contro la Roma, dove sono stati pagate alcune scelte sperimentali, coma ammesso da Pirlo stesso. La sfida contro i partenopei potrebbe essere un’ulteriore banco di prova per alcune nuove soluzioni tattiche. L’allenatore juventino infatti ha ribadito: “Non esistono idee che non cambiano. Abbiamo provato un tipo di gioco con la Roma e può essere che ne proviamo un altro domani contro il Napoli. Non posso escludere nulla. Gli esperimenti vanno fatti, non ho detto che non hanno funzionato, e domani potremmo assistere ad un altro. Abbiamo avuto poche amichevoli a ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Andreaha parlato in conferenza stampa prima del big match contro ildi domenica sera. L’allenatore dellavorrà riscattare la prestazione in penombra contro la Roma, dove sono stati pagate alcune scelte sperimentali, coma ammesso dastesso. La sfida contro i partenopei potrebbe essere un’ulteriore banco di prova per alcune nuove soluzioni tattiche. L’allenatore juventino infatti ha ribadito: “Non esistono idee che non cambiano. Abbiamo provato un tipo di gioco con la Roma e può essere che ne proviamo un altro domani contro il. Non posso escludere nulla. Glifatti, non ho detto che non hanno funzionato, e domani potremmo assistere ad un altro. Abbiamo avuto poche amichevoli a ...

