Juventus-Napoli, l'Asl blocca la partenza della squadra per Torino (Di sabato 3 ottobre 2020) L'Asl ha bloccato la partenza del Napoli per Torino dove da programma dovrebbe essere impegnata per il big match contro la Juventus all'Allianz Stadium. Lo rende noto Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club partenopeo alle prese con due casi di positività. Troppo alto il rischio di diffondere il contagio dopo gli ultimi casi per l'autorità sanitaria. Allo stato attuale, la partita è quindi a fortissimo rischio rinvio. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle ultime novità legate alla situazione del match della terza giornata di Serie A 2020/2021. Seguiranno aggiornamenti e reazioni

