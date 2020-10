Juventus Napoli, la Regione Campania blocca la partenza della squadra di Gattuso (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Napoli non partirà per Torino in vista della trasferta in programma domani contro la Juventus. Lo ha comunicato la Regione Campania in merito ai test positivi che riguardano entrambe le società. ASL Napoli 1, come riporta Carlo Alvino sul proprio profilo Twitter, ha bloccato la squadra di Aurelio De Laurentiis. Juventus Napoli: l’ASL blocca la partenza Non ci sarà nessun volo charter per il club campano ed è probabile una sconfitta a tavolino per la squadra di Genaro Gattuso. Il @sscNapoli, bloccato dall’ASL, non parte per Torino e quindi non potrà giocare contro la ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilnon partirà per Torino in vistatrasferta in programma domani contro la. Lo ha comunicato lain merito ai test positivi che riguardano entrambe le società. ASL1, come riporta Carlo Alvino sul proprio profilo Twitter, hato ladi Aurelio De Laurentiis.: l’ASLlaNon ci sarà nessun volo charter per il club campano ed è probabile una sconfitta a tavolino per ladi Genaro. Il @sscto dall’ASL, non parte per Torino e quindi non potrà giocare contro la ...

claudioruss : L’Asl ha bloccato la partenza del #Napoli per #Torino. La squadra domani doveva essere impegnata nel match contro l… - juventusfc : E se una sfida come questa non vi basta... Qui ?? - ZZiliani : Dopodiché, se Juventus-Napoli si giocherà, e se la catena di contagi continuerà (speriamo di no, inutile dirlo) e s… - masterfranc89 : @AlexiLalas Juventus - Napoli rinviata causa covid - Zelgadis265 : RT @ZZiliani: Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano il gruppo… -