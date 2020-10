Juventus-Napoli: la conferenza stampa di Pirlo (Di sabato 3 ottobre 2020) Alla vigilia del big match di domenica sera all’Allianz Stadium contro il Napoli, l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha risposto in conferenza stampa alle domande dei giornalisti. QUAL’ È IL VOSTRO STATO D’ANIMO “Non penso ci sia il rischio di non giocare. C’è stato un comunicato della Lega con regole ben precise, non penso ci siano problemi. Noi abbiamo preparato la partita come tutte le altre, quanto successo non ci ha influenzato minimamente”. LA PARTITA DI ROMA A COSA VI È SERVITA PER IL Napoli? “Non abbiamo avuto amichevoli per provare certi giocatori in certe situazioni. Abbiamo provato il nostro gioco a Roma e lo proveremo contro il Napoli. Esperimenti dovevamo farli e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 ottobre 2020) Alla vigilia del big match di domenica sera all’Allianz Stadium contro il, l’allenatore della, Andrea, ha risposto inalle domande dei giornalisti. QUAL’ È IL VOSTRO STATO D’ANIMO “Non penso ci sia il rischio di non giocare. C’è stato un comunicato della Lega con regole ben precise, non penso ci siano problemi. Noi abbiamo preparato la partita come tutte le altre, quanto successo non ci ha influenzato minimamente”. LA PARTITA DI ROMA A COSA VI È SERVITA PER IL? “Non abbiamo avuto amichevoli per provare certi giocatori in certe situazioni. Abbiamo provato il nostro gioco a Roma e lo proveremo contro il. Esperimenti dovevamo farli e ...

