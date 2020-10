Juventus-Napoli, la ASL vieta la trasferta ai campani. L’annuncio del club bianconero: “Noi regolarmente in campo” (Di sabato 3 ottobre 2020) Serie A nel caos.Momenti di tensione nel massimo campionato italiano dopo il massiccio numero di giocatori risultati positivi negli ultimi giorni. A finire nel mirino questa volta è Juventus-Napoli: la squadra azzurra, proprio alla vigilia del big match, è stata fermata dall'ASL e per questo costretta a saltare la sfida dell'Allianz Stadium dopo la positività al tampone riscontrata in Zielinski ed Elmas. Una situazione divenuta ancora più spinosa dopo il recente comunicato del club bianconero che, tramite i propri canali ufficiali, avrebbe annunciato la presenza della prima squadra in campo nonostante l'assenza dei campani. "Juventus Football club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara ... Leggi su mediagol (Di sabato 3 ottobre 2020) Serie A nel caos.Momenti di tensione nel massimo campionato italiano dopo il massiccio numero di giocatori risultati positivi negli ultimi giorni. A finire nel mirino questa volta è: la squadra azzurra, proprio alla vigilia del big match, è stata fermata dall'ASL e per questo costretta a saltare la sfida dell'Allianz Stadium dopo la positività al tampone riscontrata in Zielinski ed Elmas. Una situazione divenuta ancora più spinosa dopo il recente comunicato delche, tramite i propri canali ufficiali, avrebbe annunciato la presenza della prima squadra in campo nonostante l'assenza dei. "Footballcomunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara ...

juventusfc : E se una sfida come questa non vi basta... Qui ?? - ZZiliani : Dunque, il Napoli non giocherà perchè obbedisce a una legge statale che prevede la quarantena fiduciaria dopo conta… - ZZiliani : Dopodiché, se Juventus-Napoli si giocherà, e se la catena di contagi continuerà (speriamo di no, inutile dirlo) e s… - Zebratus : RT @romeoagresti: ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma… - alessioJj_ : RT @romeoagresti: ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma… -