Juventus Napoli, il regolamento: sarà sconfitta a tavolino (Di sabato 3 ottobre 2020) Juventus-Napoli potrebbe incredibilmente saltare dopo la decisione dell’ASL 1 di bloccare la squadra campana per i casi di Covid-19 riscontrati. Una decisione che potrebbe avere delle conseguenze negative per la formazione di Gennaro Gattuso considerato il regolamento presente nei protocolli firmati dalla FIGC. Juventus Napoli: la regola del protocollo Qualora il club non sia in grado di schierare una squadra con il suddetto numero minimo di calciatori (pari a tredici, di cui almeno un portiere), quest’ultima, fatto salvo quanto previsto nei punti 4 e 5 – subirà la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3» si legge nel regolamento. Leggi anche:Juventus, due positivi al Coronavirus: il comunicato Il punto 4 dice ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 ottobre 2020)potrebbe incredibilmente saltare dopo la decisione dell’ASL 1 di bloccare la squadra campana per i casi di Covid-19 riscontrati. Una decisione che potrebbe avere delle conseguenze negative per la formazione di Gennaro Gattuso considerato ilpresente nei protocolli firmati dalla FIGC.: la regola del protocollo Qualora il club non sia in grado di schierare una squadra con il suddetto numero minimo di calciatori (pari a tredici, di cui almeno un portiere), quest’ultima, fatto salvo quanto previsto nei punti 4 e 5 – subirà la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3» si legge nel. Leggi anche:, due positivi al Coronavirus: il comunicato Il punto 4 dice ...

ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - claudioruss : L’Asl ha bloccato la partenza del #Napoli per #Torino. La squadra domani doveva essere impegnata nel match contro l… - juventusfc : Consiglio: andate qui ???? - doctor_mic82 : RT @giampdisan: Ricapitolando: #Milan e #Atalanta con positivi in rosa giocano #Genoa una settimana fa costretto a giocare e regalare tre p… - FranciNiccheri : RT @federikay: Alla luce di ciò che sta accadendo,la #SerieA andava sospesa.Capisco i forti interessi,ma si sta sottovalutando il tutto. Qu… -