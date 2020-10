Juventus Napoli, i bianconeri annunciano: sarà sconfitta a tavolino (Di sabato 3 ottobre 2020) Juventus-Napoli potrebbe incredibilmente saltare dopo la decisione dell’ASL 1 di bloccare la squadra campana per i casi di Covid-19 riscontrati. Una decisione che potrebbe avere delle conseguenze negative per la formazione di Gennaro Gattuso considerato il regolamento presente nei protocolli firmati dalla FIGC. La società di Agnelli ha annunciato che verrà applicato il regolamento previsto dal protocollo. Juventus Napoli: la regola del protocollo Qualora il club non sia in grado di schierare una squadra con il suddetto numero minimo di calciatori (pari a tredici, di cui almeno un portiere), quest’ultima, fatto salvo quanto previsto nei punti 4 e 5 – subirà la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3» si legge nel regolamento. Leggi ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 ottobre 2020)potrebbe incredibilmente saltare dopo la decisione dell’ASL 1 di bloccare la squadra campana per i casi di Covid-19 riscontrati. Una decisione che potrebbe avere delle conseguenze negative per la formazione di Gennaro Gattuso considerato il regolamento presente nei protocolli firmati dalla FIGC. La società di Agnelli ha annunciato che verrà applicato il regolamento previsto dal protocollo.: la regola del protocollo Qualora il club non sia in grado di schierare una squadra con il suddetto numero minimo di calciatori (pari a tredici, di cui almeno un portiere), quest’ultima, fatto salvo quanto previsto nei punti 4 e 5 – subirà la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3» si legge nel regolamento. Leggi ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - claudioruss : L’Asl ha bloccato la partenza del #Napoli per #Torino. La squadra domani doveva essere impegnata nel match contro l… - AlessandroDomma : RT @juventusfc: Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, com… - Simonazzi16 : RT @juventusfc: Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, com… -