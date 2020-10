Juventus-Napoli, De Laurentiis telefona ad Agnelli. Gara a rischio rinvio? (Di sabato 3 ottobre 2020) Aurelio De Laurentiis avrebbe chiamato Andrea Agnelli per discutere del possibile rinvio della Gara dopo la positività di Zielinski Juventus-Napoli al momento non è a rischio. Negli azzurri, dopo l’ultima tornata di tamponi, è risultato positivo soltanto Piotr Zielinski ma l’angoscia sale per l’esito dei test effettuati ieri. Il Corriere dello Sport riporta un retroscena: Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, avrebbe telefonato ad Andrea Agnelli, presidente della Juventus. De Laurentiis considera la trasferta un rischio e avrebbe discusso con Agnelli i possibili margini per un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Aurelio Deavrebbe chiamato Andreaper discutere del possibiledelladopo la positività di Zielinskial momento non è a. Negli azzurri, dopo l’ultima tornata di tamponi, è risultato positivo soltanto Piotr Zielinski ma l’angoscia sale per l’esito dei test effettuati ieri. Il Corriere dello Sport riporta un retroscena: Aurelio De, patron del, avrebbeto ad Andrea, presidente della. Deconsidera la trasferta une avrebbe discusso coni possibili margini per un ...

